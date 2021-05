Terminada a época na Juventus, Cristiano Ronaldo já prepara a concentração com a Seleção portuguesa, que em junho começa a defender o título europeu conquistado em 2016.

Na manhã desta quinta-feira, a namorada do craque português partilhou um breve vídeo no Instagram, onde dá conta da luxuosa casa que o casal adquiriu em plena cidade de Lisboa.

Custou qualquer coisa como 7,3 milhões de euros, e fica junto ao Parque Eduardo VII. O preço deixava a imaginar que se trataria de algo ímpar, mas as primeiras imagens do casal a usufruir do apartamento desfazem todas as dúvidas.

Além da vista deslumbrante, naquele que é um dos apartamentos mais altos do centro da capital, o terraço tem espaço de ginásio, uma piscina de meter inveja e um jacuzzi para relaxar.

No vídeo partilhado por Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo aparece a treinar, para se colocar em forma para o Euro2020, que vai ter 12 jogos transmitidos pela TVI.