Katia Aveiro está internada com covid-19 no Hospital Doutor Nélio Mendonça, no Funchal. A irmã de Cristiano Ronaldo divulgou a notícia esta terça-feira através da rede social Instagram.

A madeirense informa que está infetada desde 17 de julho, tendo ficado em isolamento e poucos sintomas nos primeiros dias. Foi a partir de dia 23 de julho que o seu estado de saúde piorou, o que obrigou a que a irmã do craque português fosse ao hospital, onde acabou por ficar internada.

Segundo Katia Aveiro, a covid-19 acabou por fazer com que desenvolvesse uma pneumonia, mantendo-se com esperança de que vai ultrapassar a situação sem grandes percalços.

A irmã de Cristiano Ronaldo esclarece que os vídeos que publicou em data posterior à infeção foram todos filmados antes de ter sido contagiada.

Metade da população residente da Madeira, arquipélago que tem cerca de 260 mil habitantes, já tem a vacinação completa contra a covid-19, tendo 62% recebido a primeira inoculação, informou esta terça-feira o Governo Regional.