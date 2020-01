Cristiano Ronaldo festejou a entrada em 2020 num conhecido hotel do Funchal, na Madeira, na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, do filho mais velho, Cristianinho, da mãe, Dolores Aveiro, e dos três irmãos, Hugo, Elma e Kátia, entre outros familiares.

Nas redes sociais foram várias as imagens partilhadas da última noite do ano, com destaque para Georgina, que publicou três fotos com Ronaldo.

"Sobre a última noite. Feliz 2020! Muita saúde e amor para todos", escreveu a espanhola.

Também a mãe de Ronaldo, Dolores Aveiro, que festejou o 65.º aniversário na última noite de 2019 partilhou uma foto da passagem de ano, desta feita com o neto Cristianinho e o seu companheiro (ver a galeria associada).

Já a irmã do internacional português publicou uma imagem de Ronaldo com a filha bebé. Kátia Aveiro partilhou também nos stories uma imagem dos quatro irmãos "juntos e misturados".