Cristiano Ronaldo e Georgina estiveram em Lisboa. As imagens da passagem do jogador da Juventus e da sua companheira foram divulgadas numa página de fãs da modelo no Instagram.

Ronaldo jogou pela Juventus sábado e, entretanto, terá decido vir a Lisboa, ao que tudo indica, para uma reunião com a equipa de advogados que estão a trabalhar na sua defesa.

Nos últimos dois dias, a própria Georgina publicou duas imagens na sua conta no Instagram, dentro de um avião.

Recorde-se que segunda-feira, a revista alemã Der Spiegel revelou na íntegra o acordo assinado entre Ronaldo e Kathryn Mayorga, a mulher que o acusa de a ter violado, em 2009, num hotel em Las Vegas. No texto agora conhecido a revista alemã apresenta Kathryn Mayorga como "a senhora P." e Cristiano Ronaldo como "senhor D."

Também segunda-feira, o advogado norte-americano que representa a agora Kathryn Mayorga disse estar a apurar a veracidade de mais três relatos de mulheres, sobre abusos sexuais por parte do jogador.