Cristiano Ronaldo vai destruir a polémica marquise que foi construída no topo do número 203 da Rua Castilho, em Lisboa.

A informação foi avançada à TVI por fonte da Câmara Municipal de Lisboa.

A autarquia "recebeu a exposição apresentada em sede de audiência de interessados pelo representante do proprietário", na qual é manifestada "a intenção de repor o imóvel de acordo com o projeto aprovado".

Na mesma exposição, o internacional português requereu "a prorrogação de prazo para o fazer”.

Cristiano Ronaldo, que foi notificado no passado dia 21 de julho pela Câmara, tinha duas opções: retirar ou fazer alterações à estrutura de modo a torná-la legal.

O prazo para colocar tudo como estava acabou na quarta-feira.

A vistoria à obra tinha sido realizada a 1 de julho e contou com a presença do arquiteto que assinou o projeto do prédio, José Mateus, que foi, aliás, quem denunciou a construção ilegal, que também não teve o seu aval, nem o dos vizinhos.

Comprou um apartamento no edifício Castilho 203, cuja arquitectura foi desenhada pela ARX, atelier que fundei com o meu irmão Nuno em 1991 e que baseia o seu trabalho, tal como CR7, numa dedicação extrema, níveis de exigência altíssimos, trabalho diário duríssimo. Assistir ao desrespeito e à conspurcação de forma ignóbil do nosso trabalho, da nossa arquitectura, sem ter cumulativamente a anuência dos arquitectos, dos vizinhos e sem projecto aprovado pela CML, construindo à bela “maneira antiga” uma marquise no coroamento do edifício, é algo a que não vou assistir parado", denunciou, na altura.

A Câmara só não disse ainda à TVI se aceita o alargamento do prazo e por quanto tempo.