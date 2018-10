Tony Carreira usou as redes sociais e a hashtag “Ronaldo estamos contigo até ao fim” para defender o internacional português, suspeito de violar a norte-americana Kathryn Mayorga.

O cantor assume mesmo não acreditar na acusação.

Não é uma questão de coragem partilhar este post. Pelo que conheço do Cristiano, não acredito nesta acusação e até prova em contrário é inocente”, escreveu Tony Carreira, tanto no Instagram como no Facebook.