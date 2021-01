‘Esta Manhã’ é o novo programa das manhãs da TVI e TVI24, que arranca já no dia 1 de fevereiro, na próxima segunda-feira. A apresentação do programa aos meios de comunicação social foi feita, nesta terça-feira, pelo diretor de Informação da TVI, Anselmo Crespo, e pela diretora de Programas do canal, Cristina Ferreira.

O programa ‘Esta Manhã’, um morning show, que junta notícias e entretenimento, arranca todos os dias às 7 horas e conta com uma equipa de jornalistas e apresentadores. Do lado da Informação estão Pedro Carvalhas, Sara Sousa Pinto e Susana Pinto e, no entretenimento Nuno Eiró e Iva Domingues.

No programa, os telespectadores vão conhecer todas as notícias da atualidade matinal e contar com reportagens em todo o país, bem como a informação relativa à meteorologia e ao trânsito. Neste novo espaço haverá também entrevistas e rubricas diversas ligadas aos assuntos que estão na ordem do dia, bem como outros mais ligeiros de âmbito social, cultural e fazer a ponte com o que está viral nas redes sociais.