O Museu Coleção Berardo, em Lisboa, vai celebrar, na terça-feira, 12 anos de existência com um programa especial de visitas guiadas, após quase nove milhões de visitantes e 103 exposições realizadas.

De acordo com a organização, a data será celebrada com uma programação especial de visitas guiadas gratuitas mediante a compra do bilhete, e a oferta de um catálogo de uma das exposições mais visitadas da história do museu: "Amália, Coração Independente", sobre a fadista portuguesa.

O museu, inaugurado em 25 de junho de 2007, tem estado no centro de uma polémica devido à coleção que acolhe, pertencente ao colecionador José Berardo, e que três instituições bancárias - a CGD, o Novo Banco e o BCP - pretendem apreender para pagar uma dívida de quase mil milhões de euros.

O museu foi criado na sequência de um acordo assinado em 2006 para cedência gratuita, ao Estado, por dez anos, de 862 obras de arte, avaliadas, na altura, em 316 milhões de euros pela leiloeira internacional Christie's.

Esse acordo foi prolongado em 2016 por mais seis anos, com a possibilidade de ser renovada automaticamente a partir de 2022, se não for denunciado por qualquer das partes nos seis meses antes do fim do protocolo.

Sobre a coleção, o ex-diretor artístico do Museu Coleção Berardo Pedro Lapa, historiador de arte, disse à agência Lusa, em maio, que é "muito valiosa e muito importante para o país, porque reúne os desenvolvimentos artísticos no mundo ocidental, no decurso do século XX".

Entre outras, inclui obras muito raras de Jean Dubuffet, Joan Miró, Yves Klein e Piet Mondrian, "de grande valor, a par de muitas outras, que são mais comuns noutros museus, mas muito importantes para o contexto português”, de artistas como Duchamp, Picasso ou Andy Warhol.

De acordo com os números divulgados hoje à Lusa pelo Museu Coleção Berardo, desde a inauguração foram contabilizadas 8.894.000 entradas nas 103 exposições organizadas, das quais 100 temporárias e três permanentes.

O Museu Coleção Berardo e o Museu de Serralves, no Porto, são os únicos museus portugueses incluídos no 'ranking' da publicação The Art Newspaper de 2018, com os mais visitados do mundo.

Atualmente o Museu Berardo tem patentes cinco exposições e irá inaugurar no dia 03 de julho a exposição “Trash - Lixo de Artista” do artista português Victor Pires Vieira.