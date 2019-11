O Jardim Zoológico de Lisboa tem três novas crias de leopardos-da-Pérsia, que já podem ser observadas pelos visitantes.

As crias nasceram na madrugada de 23 de maio, após três meses de gestação, e as imagens do seu nascimento foram, agora, reveladas.

Durante todo o desenvolvimento foram acompanhados à distância através de câmaras de filmar, uma supervisão feita por especialistas para que as crias crescessem de forma saudável.

Embora duas crias já tenham sido apelidadas, o nome da terceira vai ser atribuído através de uma votação que permite escolher um de três nomes pré-selecionados.

A caça, o comércio ilegal e a diminuição de recursos alimentares são algumas das razões que levam ao rápido declínio de leopardos na natureza.