As reservas de sangue estão “em níveis preocupantes” e a Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue apela aos portugueses para aumentarem as dádivas.

A Federação apela a todos, nomeadamente os mais jovens, a doarem sangue. Só é preciso ter mais de 18 anos, mais de 50 quilos de peso e ser saudável.

Para saber onde pode dar sangue pode ir aqui.

A mesma Federação garante que os locais de recolha são seguros em tempos de pandemia.

“É do nosso conhecimento que em todas as recolhas de sangue estão a ser rigorosamente adotadas as regras que garantem a segurança dos dadores, cumprindo-se as regras da Direção Geral da Saúde.”