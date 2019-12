Se é uma pessoa atenta a datas, em 2020 são vários os acontecimentos importantes e que valem a pena registar. Do ambiente, ao terrorismo, do inédito, ao histórico, do nacional, ao internacional. Por exemplo, sabia que vai fazer cinco anos que começou a pagar sacos de plástico? Ou que vai fazer 35 anos que foi lançada a rede de caixas multibanco? Também vai fazer cinco anos desde o atentado terrorista no Teatro Bataclan, em Paris. O tempo passa, mas há momentos que marcaram a história. Como o Terramoto de 1755 que vai fazer 265 anos. Talvez uma das efemérides mais surpreende seja as Tripas à Moda do Porto que vão celebrar 605 anos.