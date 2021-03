No dia em que Rui Nabeiro completa 90 anos, a TVI apresenta uma entrevista única ao fundador do Grupo Delta, que emprega perto de 4 mil pessoas, a quem paga seguro de saúde, num concelho que apresenta um salário médio superior aos valores nacionais, que tem um índice de envelhecimento menor do que a média do país e uma taxa de natalidade superior à média.

Mais do que a história de vida de um homem que começou a trabalhar em criança, que torrava café que depois distribuía porta a porta aos clientes, e que transformou a sua capacidade de trabalho num poderoso e sólido grupo empresarial, este trabalho revela-nos o pensamento de quem sempre sonhou ser maior do que as suas circunstâncias. E que deseja o mesmo para quem o rodeia.

Um trabalho do jornalista José Alberto Carvalho, com imagem de Miguel Bretiano, Ricardo Ferreira e Fábio Mestre e edição de imagem de João Pedro Ferreira.

