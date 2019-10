Chama-se treino cognitivo e é um projeto inovador. O "Mind", do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, não utiliza fármacos e baseia-se em exercícios da mente e do corpo.

O projeto inovador está instalado no Centro de Saúde de Aldoar, no Porto, onde os idosos têm duas consultas semanais, com o objetivo de prevenir a demência.

Números dizem que uma em cada dez pessoas com mais de 80 anos sofre de demência. Este projeto dedica-se precisamente a tentar melhorar estes valores.

Os treinos vão desde a atenção até à memorização, com a intenção de atrasar ou diminuir o declínio cognitivo, que, relembram os médicos, é normal com o avançar da idade.