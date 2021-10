Nove dos 16 chefes de equipa das urgências do Hospital de Braga demitiu-se em bloco esta segunda-feira, confirmou a TVI junto do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

Em causa, estão questões relacionadas com a remuneração e assuntos internos do funcionamento da urgência.

O hospital disse, no entanto, estar a garantir o normal funcionamento do serviço e que as demissões em nada alteram a resposta da urgência.

A TVI sabe ainda que o conselho de administração está em conversações para encontrar rapidamente uma solução para o problema.