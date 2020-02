Muitos portugueses investem no branqueamento dentário para reverter os danos feitos pelos hábitos alimentares, de higiene e do uso do tabaco, mas alguns produtos podem causar danos à saúde. O médico dentista Carlos Almeida foi convidado esta quinta-feira para explicar os riscos inerentes a este procedimento e em que situações é que o mesmo deve ser procurado.

O branqueamento só deve ser feito por um médico dentista", disse o dentista, sublinhando que o tratamento é completamente seguro, mas só deve ser feito por alguém especializado.

O doutor Carlos Almeida explicou que nem todos os pacientes têm indicações do médico para recorrer a um branqueamento, sendo que quem tem cáries ou uma doença periodental ativa não pode avançar para o branqueamento sem um tratamento prévio.

Antes de fazermos um branqueamento, temos antes de fazer uma consulta de higiene oral. As pessoas desconhecem isso e é aí que está o grande risco", explicou o doutor.

O uso livre de carvão ativo, bicarbonatos e receitas caseiras pode resultar em problemas na saúde porque não existe um acompanhamento devido.

Muitos desses produtos são ácidos, capazes de danificar a superfície do dente. Existem alguns produtos tão agressivos que podem matar o dente", avança Carlos Almeida.

O médico admite que é muito comum estes produtos causarem bastante sensibilidade dentária e efeitos complicados de resolver.