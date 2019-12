A Câmara de Chaves alertou hoje para a necessidade de serem tomadas medidas preventivas em habitações e estabelecimentos comerciais localizados perto das margens do Tâmega, devido às previsões de subida do caudal do rio.

O município do distrito de Vila Real informou que, na sequência do agravamento das condições climatéricas previstas para hoje, nomeadamente a precipitação intensa a partir das 17:00, o caudal do rio Tâmega poderá sofrer “uma subida significativa” e “dar origem a inundações nas zonas ribeirinhas”.

Nesse sentido, a autarquia alertou para a necessidade de serem tomadas “medidas preventivas para salvaguarda de bens, nomeadamente em habitações e comércios localizados nas margens do rio”.

Disse ainda que é preciso retirar os veículos estacionados na zona das Caldas, no estacionamento municipal localizado nas traseiras da pensão Rito e junto à ponte de São Roque.

“Para diminuir prejuízos, cada cidadão em zona de risco de cheia deve tomar as devidas medidas de autoproteção e respetivos procedimentos de segurança”, salientou o município.

As autoridades estão também a “monitorizar ao minuto” o caudal do rio Douro, na cidade de Peso da Régua.

Por precaução, os dois estabelecimentos localizados no cais fluvial da Régua, um bar e uma loja de artesanato, já se encontram fechados e os equipamentos e materiais retirados do seu interior. Também os carros que ali costumam estacionar foram retirados.

O Centro Distrital de Operações de Socorro de Vila Real contabilizou cerca de 80 ocorrências, entre as 15:00 de quarta-feira e as 11:00 de hoje, provocadas pelo vento forte e precipitação intensa.

A maior parte das ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores que provocaram cortes temporários de estradas e falhas de eletricidade, houve ainda pequenas inundações e decorações de Natal derrubadas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu para hoje um aviso vermelho para nove distritos devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora.

No distrito de Vila Real, este aviso vigora entre as 12:00 e as 21:00.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.