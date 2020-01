A Proteção Civil registou 799 ocorrências devido ao mau tempo desde a meia-noite às 18:00 desta segunda-feira.

Do total de ocorrências registadas, 629 referem-se a quedas de árvores e 119 a quedas de estruturas.

Coimbra foi o distrito mais afetado com 190 ocorrências, seguido de Viseu, com 190, Castelo Branco com 91 e a Guarda com 71.

A passagem da depressão Glória colocou vários distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de vento moderado a forte esta segunda-feira.

O vento forte causou muitos estragos na zona Centro do país.

As rajadas de vento derrubaram árvores, telhados e outras estruturas, sendo que dezenas de carros foram atingidos.