O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicou hoje que "uma depressão em fase de cavamento, com um sistema frontal associado, deverá agravar o estado do tempo" em todas as ilhas dos Açores já na próxima madrugada.

A depressão, de nome Etienne, deverá centrar-se a 330 quilómetros a sudoeste da ilha das Flores e deverá provocar uma "aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima", além de uma "forte precipitação", em concreto nas ilhas dos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial).

É esperado, para o grupo ocidental, a partir das 09:00 de segunda-feira, "vento forte com rajadas que irão intensificando, podendo atingir os 120 km/h durante a tarde", além de "ondas de sudoeste passando a noroeste que poderão atingir os sete metros de altura significativa".

Para o grupo central, diz o IPMA, a partir desta madrugada haverá já "precipitação forte, que poderá ser acompanhada de trovoadas", com o vento a poder atingir rajadas na ordem dos 100 km/h ao longo do dia e as ondas a chegarem aos nove metros de altura.

O grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) "será o que menos sentirá os efeitos da depressão Etienne, prevendo-se apenas a ocorrência de precipitação por vezes forte" e eventualmente trovoada.

Para o grupo central dos Açores foi emitido um alerta laranja para agitação marítima entre as 12:00 e as 21:00 de segunda-feira, e de precipitação entre as 03:00 e as 12:00 também de segunda-feira, ao passo que no grupo ocidental foi emitido também um alerta laranja, mas para o vento, entre as 15:00 e as 21:00.

O aviso laranja é o terceiro numa escala de quatro de avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.