Numa altura em que lavamos ou desinfetamos frequentemente as mãos, são várias as pessoas que se queixam de pele irritada, mãos secas ou até dermatite traumática.

Uma das soluções para o problema pode estar na temperatura da água com que lavamos as mãos. Segundo o dermatologista Hugo Oliveira, em entrevista à TVI24, lavar as mãos com água quente pode deixá-las mais sensíveis e irritadas.

A maneira mais eficaz para prevenir é não utilizar água quente. Tanto se limpa com água fria, como com água quente, desde que se use sabão e se prolongue a lavagem pelos 20 segundos recomendados. E a medida mais eficaz é, no fim de lavar as mãos, secá-las bem sem esfregar e depois aplicar um creme hidratante”, explica o especialista.

Quanto ao tipo de creme, Hugo Oliveira, aconselha produtos hidratantes, específicos para mãos, que estão disponíveis em qualquer farmácia ou superfície comercial. Sem marcas em concreto, o segredo está na quantidade: não utilizar em excesso.

“Não é preciso pôr muito creme de mãos, porque quem põe muito creme acaba por deixar de o usar. O segredo é pôr muito pouco, basta a quantidade equivalente a uma ervilha”.

Quanto ao resto do corpo, o dermatologista desaconselha a utilização do conhecido “sabão azul e branco” por este ter uma forte componente alcalina e ser “agressivo”. Neste caso, produtos de limpeza com agentes surfactantes, como é o caso do gel de banho, do champô, ou até de loções de limpeza e da água micelar, são suficientes.

“Os vírus são seres extremamente frágeis. Portanto, qualquer agente que tenha surfactantes vai desintegrar o vírus e vai impedi-lo de causar doença”, explicou o dermatologista.

Sempre que possível, devemos optar por lavar as mãos em vez de utilizar produtos à base de álcool, porque estes são ainda mais agressivos para a pele.

Para pessoas com problemas mais graves, como eczema atópico ou psoríase, o risco de infeção é acrescido. A Sociedade Portuguesa de Dermatologia aconselha a que se utilize um creme simples, não perfumado, que se usem luvas sempre que se estiver em contacto com produtos de limpeza e, caso necessite de tratamentos mais eficazes, questionar primeiro na farmácia.