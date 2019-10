Oito feridos que resultaram da derrocada na Madeira já tiveram alta hospitalar. Três feridos permanecem internados, um deles com cuidados redobrados, mas todos fora de perigo.

Num balanço divulgado esta quinta-feira de manhã pelos responsáveis do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, foi divulgado que os três doentes, um português, uma mulher francesa e um homem francês, estão estáveis no serviço de medicina intensiva.

O português, de 30 anos, é um doente politraumatizado que apresenta um trauma cranioencefálico e um trauma trauma torácico" e é que inspira mais cuidados, referiu a médica Regina Rodrigues.

A mulher, francesa, de 63 anos, "sofreu uma amputação traumática do membro superior". Foi sujeita a uma "intervenção cirúrgica ortopédica" e "encontra-se na unidade de cuidados intensivos".

A doente "vai necessitar de outras intervenções ao nível de cirurgia plástica". "Mas depois será uma decisão da doente e dos familiares se vai continuar os tratamentos na região ou no pais de origem", acrescentou a médica.

O terceiro doente é um cidadão francês, de 30 anos, que sofreu um traumatismo cranioencefálico.

As restantes vitimas tiveram alta durante a noite. Tinham apenas ferimentos ligeiros que não justificam a sua permanência no hospital", vincou Regina Rodrigues.

Dos 11 feridos que resultaram da derrocada, seis são do sexo masculino e cinco do sexo feminino. Cinco feridos são de nacionalidade francesa, dois de nacionalidade alemã, um de nacionalidade brasileira e três são portugueses.

A derrocada ocorreu por volta das 14:00, esta quinta-feira, junto à lagoa do Caldeirão Verde.