Foi encontrado na madrugada desta segunda-feira o corpo do jovem que estava desaparecido depois de um prédio no centro de Lisboa ter colapsado no domingo, após explosão.



A informação foi confirmada à TVI pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa, que adiantam que o corpo foi encontrado pelas 2:45 desta madrugada.

De acordo com informação divulgada pelo município no domingo, havia a indicação de que o jovem desaparecido tinha 24 anos.



Nesta altura, os trabalhos de busca no local, na Rua de Santa Marta, estão já concluídos.



A explosão do edificio fez cinco feridos, um deles em estado grave.



Nove pessoas ficaram desalojadas e outras 47 tiveram de ser retiradas dos edificios ao lado.

O vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Manuel Castro, admite que a explosão possa ter ocorrido na sequêncida de uma fuga de gás. A fachada do prédio ficou completamente destruída, ficando o edifício sem condições de habitabilidade.

A explosão que ocorreu num edifício em frente ao Hospital de Santa Marta não afetou nenhum serviço de internamento, tendo apenas causado danos materiais na fachada, nomeadamente vidros partidos, caixilharia e portas danificadas.