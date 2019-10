As autoridades estão a realizar buscas para encontrar um homem de 85 anos desaparecido desde segunda-feira à tarde de um lar de idosos em Vila Alva, concelho de Cuba (Beja), disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que o desaparecimento do homem foi comunicado à tarde, no posto de Cuba da GNR, tendo aquela força de segurança iniciado as buscas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja referiu que o pedido de intervenção dos bombeiros nas buscas foi efetuado às 21:23.

A ocorrência, segundo o CDOS, envolvia, às 22:50, militares da GNR e bombeiros da corporação de Cuba, num total de 15 operacionais apoiados por oito veículos.