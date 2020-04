O corpo do jovem que caiu ao rio Minho, em Melgaço, no dia 31 de março, foi encontrado nesta terça-feira por meios espanhóis, cerca das 11:00.

O capitão do porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, Pedro Costa, adiantou à Lusa que o corpo do jovem de 26 anos foi encontrado por uma embarcação da Comandancia Naval do Minho, “cerca de 1.400 metros abaixo da ponte de Peso, que liga Melgaço a Arbo, na Galiza”.

Segundo Pedro Costa, o cadáver, “recolhido por uma embarcação da PM de Caminha, vai ser transportado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo".

Pedro Costa adiantou que “a procuradora do Ministério Público de Melgaço instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte, tendo delegado na PM de Caminha a instrução do processo que dará entrada, nos próximos dias, no tribunal local”.

O jovem de 26 anos "escorregou e caiu" ao rio quando "passeava" na freguesia de Remoães, no concelho de Melgaço, cerca das 18:15.

As buscas foram iniciadas a 31 de março e suspensas três dias depois, sem sucesso.

Até hoje foram asseguradas operações de busca com um dispositivo mais reduzido.