A Polícia Marítima suspendeu as buscas por Nuno Batista, mais conhecido como Zé do Pipo, que desapareceu no início de novembro, junto à praia de Peniche. Desde o desaparecimento do cantor de música popular que as autoridades continuam sem saber do seu paradeiro e as circunstâncias do seu desaparecimento, mas as buscas acabaram por ser suspensas.

Contactado pela TVI24, o capitão-tenente da Capitania do Porto de Peniche, Vasco Cristo, explicou que as buscas no mar já foram suspensas “há algum tempo” e que agora estão apenas a decorrer as “patrulhas normais na terra, aquelas que fazemos todos os dias”.

As buscas já foram suspensas há algum tempo porque não sabemos o local em que o senhor desapareceu”, afirmou o capitão-tenente à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, não há qualquer tipo de informação que possa indicar o que aconteceu a Zé do Pipo e o local onde terá desaparecido e, por isso, a polícia marítima não tem “meios para continuar a procurá-lo no mar e, por isso, só em terra, com as patrulhas normais.”