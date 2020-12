As autoridades marítimas de Portugal e Espanha estão a realizar buscas para encontrar um homem que desapareceu no domingo no rio Guadiana, no concelho de Castro Marim, disse fonte da capitania de Vila Real de Santo António.

O capitão do porto de Vila Real de Santo António disse à agência Lusa que as causas do desaparecimento do homem nas águas do rio, cerca das 16:00 de domingo, junto à localidade de Foz de Odeleite, ribeira que desagua no Guadiana, "ainda estão a ser averiguadas".

Segundo Rui Vasconcelos de Andrade, o alerta foi dado por outros dois homens que o acompanhavam "a passar o dia na zona" e a "fazer pesca lúdica".

O que sabemos é que um deles acabou na água e os outros deram o alerta", acrescentou, frisando que as autoridades estão a investigar as circunstâncias que em o homem entrou na água e deixou de ser visto.

Aquele responsável adiantou que as buscas "foram suspensas ao anoitecer" de domingo e "retomadas hoje de manhã, cerca das 07:00".

Participam nas operações, do lado português, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Vila Real de Santo António e outra da Polícia Marítima, enquanto "a Proteção Civil de Castro Marim informou que ia também a colocar alguns meios por terra", referiu.

O salvamento marítimo espanhol também envolveu uma embarcação e a Armada de Espanha também disse que ia empenhar uma patrulha, porque o rio é internacional e participam meios dos dois países", concluiu.