A Polícia Marítima e os bombeiros estão a efetuar buscas por um homem de 70 anos desaparecido nas águas do rio Tejo, na zona do Montijo, há quase 24 horas.

Segundo apurou a TVI, o homem saiu de casa para a apanha de bivalves na manhã de quarta-feira e deveria ter regressado a casa à hora de almoço. A família só alertou as autoridades ao final da tarde.



As buscas tiveram início apenas às 7:00 desta quinta-feira, devido à luminosidade. Cerca das 9:30 estavam empenhadas duas embarcações: uma estação salva vidas de Lisboa e outra do comando local da Polícia Marítima de Lisboa.

No período baixa mar vai ser também usado um drone no sentido de alargar a área de busca.

A família está a receber apoio psicológico por via do gabinete de psicologia da Polícia Marítima.