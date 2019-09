As autoridades estão a realizar buscas para encontrar uma mulher de 72 anos desaparecida desde segunda-feira de manhã em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, disse hoje fonte da PSP.

Contactado pela agência Lusa, o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, adiantou que o desaparecimento da mulher, residente no concelho de Barcelos, distrito de Braga, foi participado por familiares, na segunda-feira, cerca das 11:30.

Segundo aquele responsável, "a PSP está a desenvolver diligências no sentido de procurar a mulher, tendo sido contactada a GNR para auxiliar nas buscas".

A mulher desapareceu durante as Feiras Novas, festividades do concelho de Ponte de Lima, que decorreram entre os dias 04 e 09.

Raul Curva acrescentou, com base na informação prestada pelos familiares, que a mulher, que sofrerá de Alzheimer, terá sido vista pela última vez na Avenida dos Plátanos, em pleno centro da vila, junto ao rio Lima.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que as operações de buscas contam, desde as 16:42, com a participação de duas viaturas e seis operacionais dos Bombeiros de Voluntários de Ponte de Lima.