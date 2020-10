As buscas efetuadas esta sexta-feira para tentar encontrar o turista alemão que desapareceu na quinta-feira no mar na zona de São Jorge, no norte da Madeira, foram “infrutíferas”, afirmou o comandante da Zona Marítima da Madeira.

As buscas terminaram hoje pelas 19:30, foram infrutíferas e serão retomadas amanhã [sábado] pelas 08:00”, disse à agência Lusa Guerreiro Cardoso.

O homem de 24 anos encontrava-se na quinta-feira acompanhado pelo irmão, caiu ao mar, não conseguiu regressar a terra pelos próprios meios e está dado como desaparecido, tendo sido desencadeada uma operação de busca.

“O dispositivo envolvido é semelhante” ao que operou na quinta-feira, mencionou o comandante, salientando que a “única diferença hoje foi a utilização do helicóptero que esteve em ação no final da operação, depois das 17:00”.

Por isso, as buscas foram efetuadas por terra, mar e ar, indicou.

Guerreiro Cardoso enunciou que participaram hoje na operação de busca duas embarcações semirrígidas da Estação de Salvamento e do Sanas - Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos e do Instituto de Socorros a Náufragos, bem como elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros de Santana.

Também estiveram no teatro de operações efetivos do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros da Madeira e da Polícia de Segurança Pública que utilizaram dois drones nas buscas.