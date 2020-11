O homem de 91 anos desaparecido em Chaves desde domingo foi encontrado esta quarta-feira com vida, em estado de hipotermia, por um popular e transportado para o Hospital de Chaves, adiantou à Lusa fonte da GNR.

O idoso, que era procurado desde domingo ao final da tarde após ter desaparecido da sua habitação na localidade de Valdanta, concelho de Chaves, distrito de Vila Real, foi encontrado cerca das 15:00.

Segundo fonte da GNR, foi encontrado por um popular, que deu o alerta, num local “não muito longe da sua habitação” e estava “em estado de hipotermia”, tendo sido transportado para o Hospital de Chaves.

Oportunamente irão ser esclarecidas as circunstâncias do desaparecimento após tratada a questão de saúde”, acrescentou a mesma fonte.

Na segunda-feira as buscas foram executadas por bombeiros locais e pela GNR, que estiveram no local com meios cinotécnicos [cães], a cavalo, motorizados e apeados e ainda temos um 'drone' a percorrer a zona.

Nos últimos dois dias as buscas estavam a ser realizadas por patrulhamento da GNR, por não “existirem condições para a utilização de ‘drones’ e meios cinotécnicos”.