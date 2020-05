As buscas para encontrar o jovem que desapareceu na terça-feira no mar na praia da Barra, em Ílhavo, foram retomadas cerca das 07:00, por terra, ar e mar, informou fonte da Capitania do Porto de Aveiro.

Neste momento, temos um helicóptero a sobrevoar a zona e a corveta ‘João Roby’, uma embarcação da Estação Salva-Vidas e uma embarcação da Polícia Marítima a fazer buscas no mar”, disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Humberto Silva Rocha.

O mesmo responsável adiantou ainda que estão a decorrer buscas em terra, com duas equipas da Polícia Marítima a fazer patrulhas entre a praia da Barra e a praia da Costa Nova, situada a sul do local do desaparecimento.

O alerta sobre o desaparecimento do jovem com cerca de 20 anos, natural da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, foi dado às autoridades às 18:37 de terça-feira.

Segundo o comandante Humberto Silva Rocha, o jovem estaria a passear na praia juntamente com um primo e uma amiga quando os três foram surpreendidos por uma onda.

Dois deles foram resgatados por surfistas que se encontravam na zona e, depois de assistidos no local, foram transportados para o Hospital de Aveiro, por precaução.

Os dois resgatados estavam vestidos. Portanto, pressupõe-se que eles foram apanhados por uma onda numa zona de um agueiro e terão sido puxados pelas correntes”, disse o comandante.

Nesta altura do ano, a praia não tem vigilantes, porque o início da época balnear só está previsto para 13 de junho.