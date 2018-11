O adolescente que estava desaparecido no concelho de Vila do Conde, distrito do Porto, foi encontrado a caminhar na A41, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com GNR, o jovem de 13 anos foi encontrado a circular na A41 "por um popular", e levado por essa pessoa para a esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

O jovem foi dado como desaparecido pelas 18:00 em Vilar do Pinheiro, na freguesia de Avelada, confirmou a mesma fonte.

A GNR destacou dois binómios cinotécnicos (agente e cão) e vários carros patrulha estiveram a fazer buscas nas imediações.