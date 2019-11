No entanto, alerta que a preguiça a um nível extremo, pode ser um indicador de depressão.

A especialista disse que é importante "não fazer nada" , porque o ser humano já está, por norma, sobrecarregado com trabalho, vida pessoal e emocional.

Renata Benavente, psicóloga e membro da direção da Ordem dos Psicólogos, esteve no Diário da Manhã desta quinta-feira, e defende que "a preguiça pode ser boa para a saúde" , principalmente, a psicológica.

O objetivo é pensar que ao não fazer nada, a pessoa está a fazer alguma coisa. O dia não está para atividades ao ar livre, mas uma sugestão para este dia pode bem passar por uns momentos simplesmente deitado no sofá.

Se na quarta-feira se assinalou o Dia da Consciencialização do Stress, esta quinta-feira assinala-se o Dia Internacional da Preguiça para lembrar que é preciso descansar.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

Vídeo mostra o momento do resgate do recém-nascido encontrado no lixo