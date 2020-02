A traição é a principal causa pela qual homens e mulheres contratam detetives em Portugal. Lisboa, Aveiro, e Braga estão no topo da procura.

O estudo realizado pela Fixando, a maior plataforma online de origem portuguesa que facilita a contratação de serviços locais, revelou que os homens são quem mais desconfia (71% contra 29% das mulheres), mas, no entanto, são as mulheres que mais contratam os serviços de investigação privada.

58% das pessoas que mais recorre aos profissionais de investigação são as Mulheres e 42% são homens, oriundos sobretudo de Lisboa (17%), seguida por Aveiro (13%), Braga (10%), Faro e Porto (ambas com 9%)", lê-se no documento.

O que pretendem que o investigador faça?

Esta foi uma das questões levantadas pela investigação, que criou um top três das atividades mais procuradas e requesitadas pelos portugueses:

Controlo da atividade e deslocações - 28%

Recolha de fotografias - 27%

Investigação de uma pessoa - 19%

A larga maioria (62%) alegou que a traição era a principal causa para recorrer à investigação privada. Seguindo-se a vigilância (13%), verificação de antecedentes (4%), pessoas desaparecidas (4%), custodia de crianças (4%) e procura de ativos ocultos (2%).

Foram interrogados, entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2019, 465 indivíduos, todos residentes em Portugal e com idade igual ou superior a 18 anos.

As informação recolhida e analisada foi feita com base na resposta dos inquiridos a três perguntas: "Do que se trata?"; "O que pretende que o investigador faça?"; "Qual o objetivo com esta investigação?".