Investigadores defenderam hoje mudanças na matriz de risco para permitir decisões mais rápidas no combate à pandemia de covid-19, considerando que está "obsoleta" e é "enganadora" porque os indicadores utilizados são "muito lentos".

A atual matriz de risco está completamente obsoleta e é completamente inútil e enganadora nesta fase, porque os indicadores que utiliza são muito lentos, têm até 14 dias de atraso" , afirmou o matemático Jorge Buescu na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à covid-19, onde foi ouvido com outros especialistas sobre a evolução da pandemia, a pedido do PSD.

Para o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vice-presidente da European Mathematical Society, a utilização da incidência cumulativa a 14 dias por cada 100.000 habitante nesta fase em que há um "crescimento exponencial" da epidemia "é perigoso", defendendo que, "no mínimo", os indicadores deviam ser "completamente reformulados".

Esta posição é partilhada por Henrique Silveira, professor e membro do grupo de trabalho oficial do Instituto Superior Técnico para análise da pandemia, que defende que não se pode continuar a insistir numa matriz de risco "cuja fiabilidade nesta conjuntura é praticamente nula devido aos atrasos que têm".

O investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Carlos Antunes tem uma opinião contrária, considerando que a matriz de risco deve ser utilizada conforme está, mas defende que deve ser utilizada de "uma forma muito rápida e de uma forma proativa".

Para Carlos Antunes, o problema não é propriamente a matriz de risco como um instrumento de apoio à decisão, mas tempo que se leva a tomar decisões, nomeadamente em termos concelhios", salientou Carlos Antunes.

Temos que agir de forma antecipada e não podem ser medidas gradualistas, temos de atuar com medidas disruptivas por forma a interrompemos de forma rápida o aumento da incidência, porque mesmo que a letalidade seja baixa o impacto da incidência de 3.000, 4.000 mil casos tem repercussões no curto, no médio e no longo prazo que nós não sabemos como vai impactar em termos económicos e sociais", salientou.