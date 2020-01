A ponte na Rua do Pinto, na Maia, foi esta quinta-feira cortada ao trânsito ao meio-dia por prevenção, na sequência do desmoronamento de parte de um dos pilares de sustentação, disse à Lusa fonte da autarquia do distrito do Porto.

Segundo nota de imprensa do município, o Serviço Municipal de Proteção Civil “entendeu avançar para o corte de circulação a todo o tipo de veículos por uma questão de prevenção”.

A fonte acrescentou que “pelo meio-dia a Proteção Civil detetou um deslocamento de pedras” de um dos pilares daquela via, aguardando que “o caudal do curso de água desça para poderem fazer a avaliação dos danos”.

O comunicado acrescenta que o “corte manter-se-á até ser possível uma avaliação mais profunda da situação e o equacionar de uma solução para o problema”.