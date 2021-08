Foi esta terça-feira detido em Portugal o pai que fugiu com os dois filhos da Alemanha e que tinha sido visto pela última vez em Tenerife.

De acordo com a imprensa espanhola, a detenção ocorreu nas Caldas da Rainha e as crianças, de 10 e 11 anos, estavam com o pai, ambas bem de saúde.

O suspeito terá viajado de avião de Madrid até Lisboa e terá levado os filhos com ele.

Kristian e Amantia Toska estavam desaparecidos desde janeiro. Na altura, a mãe não denunciou logo às autoridades o que se estava a passar, porque o pai ameaçou matá-la a ela e às crianças.

A família vivia na Alemanha.