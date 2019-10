Cerca de 30 pessoas juntaram-se esta terça-feira em frente ao Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa, para exigir “uma alternativa prévia de habitação” para uma família em risco de despejo, ao que a tutela se comprometeu a intervir.

Neste âmbito, a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, recebeu a família e ouviu a sua história, assumindo o compromisso de sinalizar o caso junto das entidades competentes, “de forma a estas analisarem a situação e verificarem da possibilidade e disponibilidade de uma solução de emergência para a família em causa, sem pôr em causa o que são os procedimentos e normais regulamentos de acesso à habitação pública”.

Comprometeu-se ainda a fazer o ponto de situação do andamento do processo na próxima sexta-feira”, avançou fonte do gabinete do Ministério das Infraestruturas e Habitação, em resposta à agência Lusa.