Um camião que transportava cerca de 10 mil pombos para uma prova columbófila despistou-se esta madrugada na autoestrada A2, na região da Marateca, acabando por cair numa das valas laterais. No aparatoso acidente ficaram feridos os dois motoristas, um deles em estado grave.

O acidente ocorreu pouco cerca das 4:15 quando o camião com os pombos da Associação Columbófila do Distrito de Braga se dirigia para Santa Margarida do Sado (Ferreira do Alentejo) para participar numa prova nacional.

Ainda não sabemos quais foram os motivos do acidente, mas o camião despistou-se e foi um acidente grave", afirmou à TVI 24 Joaquim Ribeiro, presidente da associação.

Os dois motoristas feridos foram levados para o Hospital de Setúbal. Um deles já teve alta mas o outro foi entretanto transferido para o Hospital de São José, em Lisboa, por ter escoriações no rosto. "Mas não corre risco de vida", garante Joaquim Ribeiro.

Dos pombos, "cerca de 90% sobreviveram", afirma o responsável. "Só quando chegarmos à nossa sede em Famalicão poderemos fazer a contagem."

O que já se sabe é que aqueles pombos que se soltaram quando algumas das gaiolas se abriram devido ao acidente regressaram a casa e já estão com os seus donos.

A associação de Braga tem mais de 300 associados. A columbofilia é um desporto olímpico e as provas estão autorizadas, apesar do estado de emergência.