Um camião de transporte de animais despistou-se esta segunda-feira no IC1 na zona de Ermidas do Sado, Santiago do Cacém, disse à TVI24 fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal. O condutor era o único ocupante do veículo e ficou ferido sem gravidade.

A bordo do pesado seguiam entre 180 a 200 porcos, sendo que alguns morreram em consequência do despiste. Os animais já estão a ser recolhidos pelo proprietário da exploração a que pertenciam, e que fica nas imediações, e o trânsito no local não está condicionado.

Não foi possível apurar o número de suínos que morreram, cujos cadáveres estão a ser analisados pela veterinária da exploração.

O alerta para o acidente foi dado às 17:16.