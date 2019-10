Um camião que transportava madeira despistou-se e tombou esta segunda-feira no acesso à Autoestrada 27 (A27), em Refoios do Lima, Ponte de Lima, espalhando a carga e derramando gasóleo, obrigando ao corte de trânsito naquele troço, disse fonte da GNR.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, do acidente não resultaram feridos, sendo que "o corte da via se ficou a dever ao combustível derramado pelo camião".

Em causa está o acesso, em Refoios do Lima, na transição entre a autoestrada A3 (Porto/Valença), e a A27, no sentido Ponte de Lima/Viana do Castelo.

O corte de trânsito ocorreu pelas 09:09.

A fonte da GNR adiantou que, devido ao derrame de gasóleo, foi acionado o Núcleo de Proteção do Ambiente e os meios para lavagem do pavimento.

A mesma fonte explicou que a madeira que o camião transportava "espalhou-se para a berma da estrada e para um talude".

O motorista do camião, "pertencente a uma empresa espanhola, já solicitou outro camião para fazer o transbordo da madeira".

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital e Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que o acidente ocorreu cerca das 08:56.

Ao local compareceram meios dos bombeiros de Ponte de Lima, com uma ambulância e dois operacionais, a GNR e a concessionária da Auto-Estradas Norte Litoral.