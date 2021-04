Um camião despistou-se durante a madrugada desta terça-feira na estrada nacional 9, em Cheleiros, Mafra.

Ao que a TVI conseguiu apurar junto do INEM, o condutor perdeu o controlo do veículo pesado, acabando por morrer na sequência do despiste.

Antes de parar, o camião embateu contra três casas.

O óbito do homem, de 50 anos, foi declarado no local.

O alerta foi dado às 00:03 e a assitir o caso estiveram uma viatura médica de emergência rápida e duas ambulâncias.