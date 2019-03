A Polícia de Segurança Pública anunciou esta quarta-feira que destruiu 37.351 armas em 2018, um aumento de cerca de 41% em relação a 2017.

Em comunicado, a PSP adianta que às 37.351 armas destruídas em 2018 e às 26.473 destruídas em 2017 somam-se as 5.886 armas destruídas este ano no âmbito do Regime Jurídico das Armas e suas Munições.

A PSP indica que este ano realizaram-se duas ações de destruição de armas, tendo a última acontecido na semana passada com a eliminação de 3.457 armas.

Segundo a PSP, as armas destruídas foram declaradas como perdidas a favor do Estado no âmbito de processos-crime, contraordenação ou administrativos, depois de terem sido apreendidas pela PSP e outras autoridades policiais em todo o país.

Fazem ainda parte das armas destruídas aquelas que foram entregues voluntariamente ao Estado pelos seus detentores ou achadores.

A PSP refere que foram destruídas essencialmente pistolas, revólveres, espingardas, punhais, navalhas e espadas.

Aquela polícia sublinha ainda que, devido ao estado de degradação das armas e a sua inutilidade para a atividade operacional, formativa, cultural, museológica ou outra das forças de segurança, o diretor nacional da PSP decidiu mandar proceder à sua "adequada e preventiva destruição".