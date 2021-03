A GNR acabou com uma festa ilegal com cerca de 31 pessoas na localidade de Catarredor, no concelho da Lousã. De acordo com o Comando Territorial de Coimbra, quatro homens, com idades entre os 25 e 34 anos, foram detidos por tráfico de estupefacientes.

A operação decorreu na sequência de uma denuncia de que estaria a decorrer uma rave não autorizada no interior de uma moradia. Ao chegar ao local, as autoridades depararam-se com uma festa com dezenas de pessoas, procedendo à identificação de quatro indivíduos por consumo de drogas e detendo outros quatro por tráfico.

Foram ainda aprendidas dezenas de dozes de haxixe, LSD, canábis, cocaína e ecstasy, bem como uma balança de precisão.

Os detidos foram constituídos arguidos e vão ser presentes a tribunal esta segunda-feira.