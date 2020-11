A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve uma mulher de 79 anos, em Lamego, distrito de Viseu, por violação do dever de confinamento obrigatório, anunciou esta sexta-feira aquela força de segurança.

O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Posto Territorial de Lamego, deteve, no dia 11 de novembro, uma mulher de 79 anos por violação do dever de confinamento obrigatório, na localidade de Lamego”, afirma a Guarda, num comunicado enviado à agência Lusa.