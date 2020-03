Uma mulher de 32 anos foi detida na segunda-feira, em Lisboa, por violência doméstica, após ter ameaçado o seu companheiro com uma arma branca, na presença da filha menor do casal, anunciaram esta terça-feira as autoridades policiais.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 1.ª Divisão Policial, refere que a mulher foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, que lhe decretou a medida de coação de prisão preventiva.

A criança foi sinalizada para a Comissão de Crianças e Jovens de Lisboa, segundo a PSP.

De acordo com a polícia, no interior da esquadra, a detida teve comportamentos “agressivos, hostis e injuriosos para com todos os elementos policiais, tendo despejado uma garrafa de água”.