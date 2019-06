A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 34 anos, residente em Coimbra, na posse de mais de mil ficheiros de pornografia de menores, entre vídeos e fotografias, informou, esta sexta-feira, a Diretoria do Centro.

O homem, residente no limite da cidade de Coimbra e empregado no ramo automóvel, foi detido na quarta-feira, em flagrante delito, na posse de vários ficheiros de conteúdo pornográfico, a maioria envolvendo menores de 14 anos, referiu a Diretoria do Centro, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Fonte da PJ de Coimbra afirmou à Lusa que, neste momento, a investigação apenas tem a informação de que o suspeito alegadamente partilhava e distribuía vídeos e imagens de pornografia de menores, não se sabendo ainda nesta fase se também produzia algum tipo de conteúdo.

Na sua posse foram intercetados mais de mil ficheiros de pornografia de menores, a maioria fotografias, acrescentou.

O suspeito já foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais e proibição de aceder à internet.