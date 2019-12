As autoridades policiais detiveram no Porto um jovem de 22 anos indiciado por agredir duas pessoas com faca e uma terceira a soco, sem motivo aparente, disse hoje à agência Lusa uma fonte da PSP.

O suspeito foi detido ao final tarde de segunda-feira na Praça da Batalha, no Porto, depois de ter agredido com uma faca um homem de 26 anos, em crime cometido momentos antes noutra praça daquela cidade, a do Poveiros.

A detenção foi consumada por agentes da PSP do Porto, em colaboração com dois militares da GNR que se encontravam ocasionalmente na zona.

Na altura, o suspeito tinha na sua posse o cabo de uma faca, que lhe foi apreendido.

Só recuperamos o cabo da faca. A lâmina ficou alojada ao nível da cabeça da vítima e acabou por ser retirada no Hospital de Santo António. Passadas duas horas, a pessoa já estava recuperada, tanto assim que foi apresentar queixa a uma esquadra”, explicou a fonte policial.

Também na altura da detenção, a polícia registou o testemunho de um homem de 43 anos a dar conta de que, momentos antes, o suspeito o havia agredido com um soco, “sem mais nem menos”.

A polícia apurou, entretanto, que o mesmo suspeito tinha agredido uma outra pessoa, com faca, na Rua de Cima de Vila, igualmente no Porto.

Não há explicação para as agressões. O arguido não adiantou razões”, afirmou a fonte policial contactada pela Lusa.

O homem vai ser presente a um juiz de instrução criminal para fixação de medidas de coação tidas por convenientes.