Um homem de nacionalidade estrangeira foi detido pela Polícia Judiciária esta sexta-feira, por estar relacionado com a embarcação abandonada com duas toneladas de haxixe na Ilha do Farol.

Em comunicado, as autoridades informam que "a Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes por via marítima, deteve fora de flagrante delito um indivíduo de nacionalidade estrangeira, associado ao aparecimento de uma lancha, com produto estupefaciente, ao início da manhã do dia 30 de Maio do corrente ano, na praia da Ilha do Farol em Faro".

A investigação, que contou com a "conjugação de esforços entre a Polícia Judiciária e a Polícia Marítima", permitiu "reunir indícios fortes da ligação do suspeito ao transporte do produto estupefaciente apreendido na referida lancha.

A embarcação com 58 fardos de haxixe foi ontem detetada por um popular, que alertou as autoridades ao início da manhã.