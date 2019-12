A PSP anunciou este domingo que deteve 10 pessoas por condução sob o efeito de álcool durante operações realizadas neste fim de semana nas cidades do Porto, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.

Em comunicado de imprensa, a PSP indica durante a operação de prevenção criminal e de fiscalização rodoviária identificou “172 condutores a circular em excesso de velocidade”, de entre 2.683 viaturas controladas por radar.

Durante as operações de fiscalização rodoviária, a PSP fiscalizou 444 condutores e as suas respetivas viaturas, tendo submetido 405 condutores ao teste de álcool no sangue.

No âmbito da fiscalização de estabelecimentos foram identificados oito cidadãos e no âmbito de ações de fiscalização do exercício de segurança privada foram identificados “três vigilantes”.

A PSP levantou ainda cinco autos no âmbito do combate ao consumo de droga e foram apreendidas liamba e cocaína suficientes para 10 e duas doses individuais, respetivamente.

Os 10 detidos foram notificados para comparecerem junto das autoridades judiciárias.