A PSP deteve oito homens em flagrante delito na segunda-feira, na freguesia do Lumiar, em Lisboa, por estarem a jogar às cartas a dinheiro de forma ilegal, tendo-lhes sido apreendidos 1.082 euros, foi hoje anunciado.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), a detenção ocorreu pelas 19:00 depois de ter surgido a “notícia de que vários indivíduos estariam no último piso de um prédio [...] a jogar ilicitamente às cartas a dinheiro”.

Foram movidos meios policiais para o local tendo sido possível intercetar, em flagrante delito, os oito homens em redor de uma mesa, sendo que seis deles estariam a jogar e dois estariam apenas a observar”, adianta o Cometlis em comunicado.

Segundo a PSP, os homens estavam a jogar à lerpa, tendo-se verificado que havia dinheiro em cima da mesa e que alguns suspeitos se encontravam com “dinheiro na respetiva mão”.

“Desta forma, procedeu-se à apreensão do baralho de cartas, da mesa onde decorria o jogo e a quantia de 1082,50 euros em numerário, dinheiro este na posse dos vários participantes, muito provavelmente envolvido na atividade ilícita já descrita”, é acrescentado.

Com idades compreendidas entre os 26 e os 51 anos, os detidos - suspeitos da prática do crime de jogo ilegal - foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para aplicação das respetivas medidas de coação.